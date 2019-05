Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Sachbeschädigungen an Immanuel-Kant-Schule

Rüsselsheim (ots)

Über das zurückliegende Wochenende (24.-27.05.) kam es neben dem Vandalismusfall an der Raunheimer Anne-Frank-Schule (wir haben berichtet) zudem zu mehreren Sachbeschädigungen an der Immanuel-Kant-Schule im Evreuxring.

Unbekannte hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in einen Schulcontainer. Sie rissen einen Feuerlöscher von der Wandhalterung und schlugen mehrere Dellen in die Wand. Weiterhin wurde die Rolläden des Containers beschädigt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen zirka 1000 Euro.

Ob zwischen den zwischen Taten an den beiden Schulen ein Zusammenhang besteht, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

