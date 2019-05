Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kriminelle stehlen 800 Kilogramm Kupfer, Tresor und Arbeitsschuhe vom Firmengelände

Viernheim (ots)

Einen Gesamtschaden von über 1500 Euro haben Kriminelle in der Industriestraße verursacht, nachdem sie von dem Grundstück einer Firma, die Futteröl herstellt, 800 Kilogramm Kupfer, einen etwa 90 Zentimeter großen Tresor und sieben Paar Arbeitsschuhe der Marke Engelbert Strauss entwendet hatten. Die neuen Schuhe in den Größen 41 bis 45 lagen original verpackt in Kartons.

Für die Tat wurde ein etwa ein Meter großer Durchgang durch den Metallzaun geschnitten und das Rolltor zur Werkshalle aufgebrochen. Aus unterschiedlichen Räumen und vom Freigelände sammelten die Täter die Beute zwischen Freitagnachmittag (24.5.) und Montagmorgen (27.5.) zusammen.

Wer am Wochenende Beobachtungen hierzu gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell