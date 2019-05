Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Personengruppe attackiert 31-Jährigen in der Rodensteinstraße

Bensheim (ots)

Weil ein 21 Jahre alter Mann gemeinsam mit mindestens drei weiteren Personen am Samstagabend (25.5.) auf einen 31-Jährigen eingeschlagen haben soll, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der Tatverdächtige, der in Bensheim lebt, habe gegen 22.25 Uhr in der Rodensteinstraße an einer Bushaltestelle, Nähe des Bahnhofs, mit Fäusten auf den Mann aus Lautertal eingeschlagen. Auch soll ein Holzstock eingesetzt worden sein. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte er noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Durch den Angriff erlitt der 31-Jährige Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Hintergründe zu dem Angriff sowie die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an.

Wer den Vorfall beobachtet hat und/ oder Hinweise zu den weiteren Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler der Polizeistation Bensheim. Telefon: 06251 / 84680.

