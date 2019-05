Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Weißer VW Touran streift geparktes Auto

Unfall wird von drei Schülerinnen beobachtet/ Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Lampertheim (ots)

Beim Vorbeifahren streifte am Montagmorgen (27.5.) ein weißer VW Touran ein geparktes Auto in der Saarstraße, zwischen der Eduard- Feldhofen-Straße und der Albrecht-Dürer-Straße und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Der verantwortliche Fahrer hielt nicht an und setzte trotz des Schadens, seine Fahrt fort.

Der Unfall, der sich zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr ereignete, wurde von drei Schülerinnen beobachtet, die sich das Kennzeichen des weiterfahrenden Fahrzeugs notiert hatten. Sie werden dringend gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen.

Telefonisch kann unter der 06206 / 94400 Kontakt zu den ermittelnden Beamten aufgenommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell