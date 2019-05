Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rimbach-Zotzenbach (ots)

Verkehrsunfallflucht in Rimbach-Zotzenbach. In der Straße Steinbühl wurde in der Nacht zum 26.05.2019 ein geparkter PKW durch einen Unfall beschädigt. Der Verursacher kam seinen Pflichten als Beteiligter nicht nach und flüchtete vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von ca. 1000.-EUR. Hinweise zum Verursacher oder dem Fahrzeug werden erbeten an die Polizeistation Heppenheim, Tel. 06252-7060

