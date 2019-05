Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Briefmarken und Fotoapparate im Visier von Dieben

Darmstadt (ots)

Briefmarken und zwei Fotoapparate mit Zubehör im Gesamtwert von über 600 Euro gerieten in das Visier von Dieben. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in der Nacht zum Montag (26.-27.05.) in die Räumlichkeiten einer Firma in der Georgenstraße. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 350 Euro.

Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer diese Tat beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (06151/969-0).

