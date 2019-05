Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Fußballspiel gerät außer Kontrolle

Pfungstadt (ots)

Auf dem Sportplatz in der Ostendstraße gerieten bei einem Fußballspiel am Sonntagnachmittag (26.05.) Spieler sowie Fans beider Mannschaften in eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei wurden drei Personen verletzt, sodass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Was schlussendlich zu dieser Auseinandersetzung führte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt suchen Zeugen, die diese Streitigkeit beobachtet haben und Hinweise geben können (06157/9509-0).

