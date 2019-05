POL-DA: Darmstadt/ Südhessen: Roadshow - Polizei gibt Einblicke in Ihre Arbeit

Polizeipräsidium Südhessen

Darmstadt/ Südhessen: Roadshow - Polizei gibt Einblicke in Ihre Arbeit

Darmstadt/ Südhessen

"Es geht um Dich - komm vorbei und informiere Dich!" Mit diesem Motto tourt die Road Show der Polizei Hessen durch das Bundesland und bietet interessierten Besuchern Informationen rund um die vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben der Polizei.

Am letzten Sonntag (26.5.) tourte das Infomobil in Michelstadt. Davor, 24. Mai, war Tour Stopp auf dem Beauner Platz in Bensheim.

Termin verpasst? Interesse geweckt?

Die Road Show präsentiert sich am Dienstag, den 28.05.2019 ein letztes Mal in Südhessen. Von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr sind die Beamtinnen und Beamten in Darmstadt am Ludwigsplatz, bevor der Staffelstab der Road Show an das Polizeipräsidium Nordhessen weitergegeben wird.

Neben dem Infomobil werden auch typische Einsatzfahrzeuge, wie z.B. Streifenwagen, Motorrad und Segway vorgestellt. Die Einstellungsberaterinnen und -berater des Polizeipräsidiums Südhessen werden in persönlichen Gesprächen Rede und Antwort zu Fragen der Einstellungsvoraussetzungen, dem Eignungsauswahlverfahren, dem Studium und natürlich rund um den Beruf bei der Polizei Hessen stehen

Ein Highlight, besonders bei den kleinen Besuchern, werden unsere jungen Diensthunde, Arthos und Catch, sein. In Michelstadt haben die großen, diensterfahrenen Hunde die Leistungsfähigkeit und Einsatzmöglichkeit, wie die Suche von Rauschgift an einem Fahrzeug, im Rahmen eines Programmes dargestellt.

