Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schiebetür einer Bankfiliale beschädigt

Darmstadt (ots)

Bei einer Bankfiliale am Luisenplatz verkeilte am frühen Montagmorgen (27.05.) die Schiebetür, sodass der Schließmechanismus beschädigt wurde. Allem Anschein nach versuchten bislang unbekannte Täter in die Filiale zu gelangen und verursachten dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro. Was die Beweggründe zu dieser Tat waren, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wir in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 06151/969-3610 bei den Beamten der Ermittlungsgruppe City des 1. Polizeireviers Darmstadt zu melden.

