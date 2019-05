Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Solarmodule aus Kleingarten gestohlen

Lampertheim (ots)

Zwei Solarmodule wurden zwischen Freitagabend (24.5) 20 Uhr und Samstagmorgen (25.5.) 9 Uhr aus einem Schrebergarten in der Sauerngasse gestohlen. Wegen des Diebstahls ermittelt jetzt die Polizei. Die Module im Wert von 160 Euro waren auf dem Dach eines Wohnmobils befestigt, als die Diebe diese abschraubten. Um in den Garten zu gelangen, wurde die Sicherungskette am Eingangstor durchtrennt.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte unter der 06206 / 94400 an die Ermittler in Lampertheim.

