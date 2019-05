Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Entlang gekratzt

300 Euro Schaden an Mercedes Vito

Wald-Michelbach (ots)

Während ein grauer Mercedes Vito am Freitag (24.5.) zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr vor einem Geschäft in der Ludwigstraße, zwischen Friedhofsweg und Abzweig Ludwigsstraße, parkte, wurde es von einem noch unbekannten Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Mutmaßlich reichte zum Vorbeifahren der Seitenabstand nicht aus, so dass Kratzspuren an der Fahrerseite zurückblieben und ein Schaden in Höhe von 300 Euro entstanden war.

Der Verursacher des Schadens sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der 06207 / 94050 bei der Polizeistation Wald-Michelbach zu melden.

