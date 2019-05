Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Gelegenheit macht Diebe/Urlaubsfahrt in den Norden ohne E-Bikes

Gernsheim (ots)

Ein Ehepaar aus Baden-Württemberg auf dem Weg in den Urlaub an die Nordsee, bemerkte am frühen Samstagmorgen (25.05.) gegen 5.15 Uhr auf der A 67 den fast auf dem Boden schleifenden, defekten Fahrradanhänger am Auto. Die Eheleute fuhren daraufhin an der Anschlusstelle Gernsheim von der Autobahn ab, luden dort die beiden E-Bikes im Wert von insgesamt 6000 Euro vom Träger und schlossen die Zweiräder an ein Verkehrsschild an, um einen neuen Fahrradträger zu besorgen.

Als das Paar gegen 9.30 Uhr mit einem neuen Träger an den Abstellort zurückkehrte, mussten sie feststellen, dass die beiden hochwertigen Bikes zwischenzeitlich von Kriminellen gestohlen wurden. An Ort und Stelle konnten nur noch die zerstörten Teilstücke des Schlosses aufgefunden werden. Die Urlauber mussten ihre Urlaubsfahrt ohne die Drahtesel fortsetzen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden

