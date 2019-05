Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch auf Campingplatz

Nauheim (ots)

Das Verwaltungsgebäude samt Gaststätte des Campingplatzes am Hegbachsee geriet in der Nacht zum Samstag (25.05.) gegen 2.30 Uhr in das Visier eines Kriminellen.

Der Täter drang gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchsuchte anschließend das Gebäude nach Wertgegenständen. Ihm fielen ein geringer Geldbetrag sowie zwei Mobiltelefone in die Hände, bevor er wieder das Weite suchte.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750

