Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Vandalismus an Anne-Frank-Schule/Mindestens 6000 Euro Schaden

Raunheim (ots)

Auf mindestens 6000 Euro schätzt die Polizei den Schaden bei einem Fall von Vandalismus an der Anne-Frank-Schule in der Haßlocher Straße, in der Zeit zwischen Samstagabend (25.05.) und Sonntagabend (26.05.).

Die Täter drangen vermutlich durch ein Fenster in das Schulgebäude ein und rissen anschließend mehrere Feuerlöscher aus der Wand und zahlreiche Türgriffe ab. Bilderrahmen wurde auf dem Boden zerschmettert, eine Glasvitrine und ein Spind umgeworfen, ein Bildschirm zerstört und der Rollladen des Schulkiosks eingetreten. Im Kiosk wurden zudem mehrere Artikel auf den Boden geworfen und in Toiletten der Schule alle Handtuchspender aus der Wand gerissen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise an die Polizeistation in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

