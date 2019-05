Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Parkendes Auto beschädigt-Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Darmstadt (ots)

Am Freitag (24.05.) in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr, kam es auf dem "Mercksplatz"-Parkplatz an der Ecke Teichhausstraße/ Lindenhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Dabei beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen dort parkenden grauen Opel im linken Frontbereich. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Das 1. Polizeirevier sucht Unfallzeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06151/969-3610.

