Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Glassegmente an Bushaltestelle zerstört

Michelstadt (ots)

Zwei Glassegmente an der Bushaltestelle vor der Sporthalle in der Alfred-Maul-Straße wurden am Sonntag (26.5.) zerstört. Anwohner hörten zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr einen lauten Schlag, der zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht zuzuordnen war. Erst später wurde der Schaden an der Haltestelle entdeckt.

Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

