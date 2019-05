Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pressemeldung der Polizeistation Rüsselsheim vom 26.05.2019

Rüsselsheim (ots)

Gemarkung Rüsselsheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen infolge Trunkenheit

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt zwei leicht verletzten Personen kam es am 25.05.2019 gegen 14:33 Uhr im Bereich der Landstraße 3040 in Höhe der Ausfahrt von der BAB A60. Der Unfallverursacher befuhr seinerseits die L 3040 aus Richtung Trebur kommend in Fahrtrichtung Rüsselsheim. Er beabsichtigte im weiteren Verlauf an der Auffahrt zur BAB 60 in Richtung Frankfurt/Darmstadt aufzufahren. Bei diesem Abbiegevorgang übersah dieser jedoch den aus Richtung Rüsselsheim-Innenstadt fahrenden PKW der Geschädigten, welcher geradeaus in Richtung L 3482 fuhr. Bei der Kollision wurde der 80-jährige Fahrer und dessen 75-jährige mitfahrende Ehefrau aus Mainz, leicht verletzt und Erstversorgt. Der 29-jährige Unfallverursacher aus Serbien stand zudem unter Alkoholeinfluss, so dass sich dieser einer Blutentnahme unterzogen musste, zudem wurde sein Führerschein einbehalten, er musste weiterhin eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000,- Euro hinterlegen. Die beiden BAB Auf-und Abfahrten der A60 in Richtung Frankfurt/Darmstadt waren für die Dauer der Unfallaufnahme für 2 Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden an beiden PKW wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt.

