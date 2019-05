Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Rüsselsheim, EKZ Adam-Opel-Straße 59-61

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag, den 24.05.2019 zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr kam es in Rüsselsheim am Einkaufszentrum in der Adam-Opel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte, eine 82jährige Rüsselsheimerin, hatte ihren PKW Audi auf dem dortigen Parkplatz geparkt und musste nach ihrem Einkauf feststellen, dass ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken mit der vorderen linken Seite an ihrem Fahrzeug hängen geblieben ist. Zum Verursacherfahrzeug kann lediglich gesagt werden, dass es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben muss. Am Fahrzeug der Geschädigten ist ein Schaden in Höhe von ca. 1000EUR entstanden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Rüsselsheim (06142/696-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

PHK Schwartz



Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell