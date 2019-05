Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht vom 24.05.19 in der Zeit von 11:10 bis 21:30 Uhr, Am Weiherfeld 15 in 65462 Ginsheim-Gustavsburg

65462 Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein schwarzer Opel Zafira parkte auf dem Parkplatz direkt Im Weiherfeld im Einmündungsbereich in Ginsheim-Gustavsburg. Ein noch unbekannter Unfallverursacher/in befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße Am Weiherfeld (Gewerbegebiet) entlang und streifte beim Einbiegen nach Links in den Einmündungsbereich den schwarzen Opel Zafira. Hierbei entstand Sachschaden im Heckbereich des Opels.

Wer kann Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen?

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

PSt. Bischofsheim

Mainzer Str. 9

65474 Bischofsheim



Telefon: 06144/ 9666-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell