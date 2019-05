Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein/ Alsbach: Jugendliche zünden Fahrradsattel an

Alsbach-Hähnlein (ots)

Zeugen haben am Donnerstagabend (23.5.) fünf Jugendliche dabei beobachtet, wie sie gegen 19.50 Uhr an der Haltestelle "Am Hinkelstein" den Sattel eines abgestellten Trekkingrades angezündet hatten. Das Fahrrad wurde von einem Passanten gelöscht. Drei Jugendliche liefen über ein Feld in Richtung Zwingenberg davon. Die zwei anderen flüchteten entlang der Straßenbahnschienen in Richtung Darmstadt.

Drei Jungen werden auf etwa 14 Jahre geschätzt. Zwei von ihnen haben braune Haare. Der Dritte soll laut Zeugenangaben dunklere Haare und eine dunklere Haut haben.

Wer nähere Hinweise zu den gesuchten Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich unter der 06157 / 95090 bei der Polizeistation Pfungstadt zu melden.

