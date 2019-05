Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Viel Zusammengekommen

Fahrzeugkontrolle endet mit Wohnungsdurchsuchung

Groß-Zimmern (ots)

Eine Fahrzeugkontrolle der Polizei brachte die Beamten am frühen Freitagmorgen (24.05.) auf die Fährte eines vermeintlichen Fahrraddiebes. Gegen 3.40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeistation Dieburg in der Röntgenstraße einen blauen Renault, dessen Kennzeichen nicht zu dem angehaltenen Fahrzeug gehörten. Der 35-jährige Fahrer aus Groß-Zimmern konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen. Im vorgelegten Fahrzeugschein war er nicht erfasst. Zudem bewiesen die Ordnungshüter den richtigen Riecher, als sie den Mann aus Groß-Zimmern einen Drogenschnelltest vor Ort und Stelle unterzogen, der positiv auf Cannabis und Amphetamin reagierte. Die Fahrt endete für den Mann auf dem Polizeirevier, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

In dem blauen Renault fiel den Polizisten auch noch ein Eimer mit mehreren Fahrradschlössern auf. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt ordnete diese eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 35-Jährigen an, bei der noch am gleichen Morgen mehrere Fahrräder, darunter auch zwei E-Bikes, die aus einem Diebstahl aus der Nacht zum Donnertag (22.-23.05, wir haben berichtet) stammten, aufgefunden werden konnten.

Durch die weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann aus Groß-Zimmern keine glaubhaften Angaben über die Herkunft des blauen Renaults machen konnte.

Jetzt prüfen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Dieburg, ob sich der 35-Jährige wegen des Diebstahls von Fahrrädern sowie dem Auto, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, des Kennzeichenmissbrauchs, den damit einhergehenden Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Fahrt unter Drogeneinfluss strafbar gemacht hat.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4278841

