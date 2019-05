Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in Wohnhaus

Nauheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (24.05.) kam es in der Borner Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nachbarn stellten am Freitagmorgen fest, dass unbekannte Täter durch die Balkontür in das Haus eindrangen. Im Gebäude durchsuchten die Kriminellen sämtliche Räume und durchwühlten mehrere Schränke. Sie brachen einen Tresor auf und entnahmen den Inhalt. Es wurde Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Das Kommissariat 21/22 der Polizeidirektion Groß-Gerau ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06152/696-0 entgegen.

