POL-DA: Landkreis Groß-Gerau: Polizeidirektor Tim Heinen übernimmt die Leitung der Polizeidirektion Groß-Gerau

Landkreis Groß-Gerau (ots)

Polizeidirektor Tim Heinen ist der neue Leiter der Polizeidirektion Groß-Gerau und tritt damit die Nachfolge von Jörg Winter an, der zur Hessischen Bereitschaftspolizei wechselte.

Polizeipräsident Bernhard Lammel hatte am Freitag, den 24. Mai 2019, zur offiziellen Amtseinführung des neuen Leiters eingeladen. Bei einer Feierstunde im Georg-Büchner-Saal des Landratsamtes in Groß-Gerau waren der 1. Kreisbeigeordnete des Kreises Groß-Gerau, Walter Astheimer, Führungskräfte und Beauftragte des Polizeipräsidiums Südhessen und Personalratsvertreter anwesend. Weiterhin waren auch zahlreiche Bürgermeister sowie Vertreter der Kommunen aus dem Kreis Groß-Gerau der Einladung gefolgt.

"Die Sicherheit von rund 270.000 Einwohnern im Landkreis Groß-Gerau kommt in gute Hände. Mit Polizeidirektor Tim Heinen übernimmt ein sehr erfahrener Beamter diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe", so Polizeipräsident Bernhard Lammel.

Der 53-jährige Tim Heinen begann seine Polizeilaufbahn 1990 in Kassel. Ab dem Jahr 2005 absolvierte er das zweijährige Studium für den höheren Polizeidienst in Münster und versah anschließend mehrere Jahre als Referent im Hessischen Innenministerium Dienst. Danach leitete er bis 2015 das Lagezentrum der Hessischen Landesregierung. Zuletzt war Tim Heinen für die Direktion Verkehr beim Polizeipräsidium Frankfurt verantwortlich.

Der Polizeidirektor freut sich auf die neue dienstliche Herausforderung. Mit seiner langjährigen Erfahrung und dem umfangreichen Fachwissen aus der Arbeit in verschiedenen Führungsämtern will er die bisher geleistete, gute Arbeit der Beamten im Kreis Groß-Gerau unterstützen und weiter voranbringen. "Ich freue mich auf diese Aufgabe, ein interessantes Umfeld und die neuen Kolleginnen und Kollegen", so Tim Heinen.

Tim Heinen ist verheiratet und Vater von zwei kleinen Söhnen. Er lebt mit seiner Familie in Wiesbaden. In seiner Freizeit schwimmt, radelt und läuft Tim Heinen sehr gerne und kocht mit Vorliebe indisch.

