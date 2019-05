Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Bischofsheim (ots)

Das geschädigte Fahrzeug, ein silberner Opel, Astra parkte am Donnerstag, den 23.05.19, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Treburer Straße in Bischofsheim in Höhe der Haus-Nr. 11 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in aufsteigender Richtung.

Der Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel (Fahrerseite) des geparkten Fahrzeuges und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen.

Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben?

