Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Heckscheibe eingeschlagen

Reifensatz mit Felgen erbeutet

Darmstadt (ots)

Auf bislang unbekannte Weise gelangten Diebe in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (22.05.) und Donnerstagmorgen (23.05.) auf ein Firmengelände in der Otto-Röhm-Straße. Bei einem auf dem Gelände geparkten grauen Auto schlugen die Täter die Heckscheibe ein. Aus dem Fahrzeug erbeuteten sie einen kompletten Reifensatz mit Felgen im Gesamtwert von etwa 3000 Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter und hinterließen am Wagen einen Sachschaden von über 1000 Euro. Für den Abtransport ihrer Beute könnten die Diebe ein Fahrzeug genutzt haben.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

