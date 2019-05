Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: 8000 Euro teure E-Bikes aus Tiefgarage gestohlen

Dieburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (22.-23.05.) gelangten Diebe über ein aufgehebeltes Oberlicht in eine Tiefgarage in der Friederike-Nadig-Straße. Dort erbeuteten sie zwei E-Bikes der Marke Cube im Gesamtwert von etwa 8000 Euro. Die beiden identischen Fahrräder waren noch durch Bügelschlösser gesichert. Ob die Täter mit ihrer Beute wegfuhren und die Schlösser mitnahmen oder die Räder wegtrugen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg zu melden. Auch Hinweise zum Verbleib der beiden E-Bikes werden von den Ermittlern unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

