Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung in Gaststätte

Darmstadt (ots)

Am späten Mittwochabend (22.05.) gegen 23.30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Mauerstraße zu Streitereien unter Gästen. Der hinzueilende Wirt wollte einen 25-Jährigen der Gaststätte verweisen. Daraufhin wurde er von dem jungen Mann beleidigt und es kam zu einem Gerangel. Der Wirt wurde dabei durch einen Faustschlag ins Gesicht getroffen und sein Hemd wurde zerrissen.

Der Täter wurde zur Personalienfeststellung von der Polizei vorläufig festgenommen. Er wird sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell