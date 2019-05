Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Einbruch in unbewohntes Haus

Babenhausen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23.05.) kam es in der Heinrichstraße in Babenhausen zu einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus. Eine Nachbarin stellte am Donnerstagmorgen fest, dass unbekannte Täter durch ein Terrassenfenster in die Wohnung eingedrungen waren und sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt hatten. Informationen zum Schaden und entwendeten Gegenständen liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

