Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Schwarzer Suzuki gestohlen (HP-CE 12)

Viernheim (ots)

Eine schwarze Suzuki, Typ GSR 750, im Wert von 8500 Euro wurde im Laufe des Mittwochs (22.5.) in der Kirschenstraße/ Bereich An der Oberlück gestohlen. Das Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen HP-CE 12 parkte auf der Straße. Für den Diebstahl knackten die Täter am helllichten Tag das eingerastete Lenkradschloss. Die Tatzeit war zwischen 7.50 Uhr und 15 Uhr.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl und zum gesuchten Motorrad geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Viernheim. Telefon: 06204 / 93770.

