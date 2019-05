Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Überfall auf Gaststätte

Kelsterbach (ots)

Am Donnerstag (23.05.) gegen 00.10 Uhr betrat eine mit einer Sturmmaske vermummte männliche Person eine Sportsbar in der Martin-Luther-Straße. Dort zwang der Täter eine 36-jährige Angestellte, welche sich allein in den Räumlichkeiten aufhielt, unter Vorhalt einer Pistole den Safe zu öffnen. Er entnahm diesem Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro und flüchtete im Anschluss daran in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Der Mann soll 180 cm groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpulli, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06142 - 696 0 entgegen.

Matthias Brosch, PHK und PvD

