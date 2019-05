Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Geld aus Zigarettenautomat gestohlen

Heppenheim (ots)

In der Weiherhausstraße wurde am Mittwochmorgen (22.5.) ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Mit einem Werkzeug haben die Täter den Geldeinzugsschacht aufgebrochen und das darin befindliche Geld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Die Tatzeit liegt bis zum Dienstagnachmittag (21.5.) zurück. Am Automat ist durch den Aufbruch ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstanden.

Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

