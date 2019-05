Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Spielautomaten geplündert

Bensheim (ots)

Drei Geldspielautomaten, die in einer Gaststätte in der Zeller Straße aufgestellt sind, wurden am Dienstag (21.5.) zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr morgens geplündert. Die Täter haben die Eingangstür des Lokals aufgebrochen, um in der Folge die Geldkassetten aus den Geräten stehlen zu können. Allein der entstandene Sachschaden an den Automaten ist etwa 7500 Euro hoch.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Bensheim bearbeitet den Fall weiter und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Gaststätteneinbruch geben können. Telefon: 06251 / 84680.

