Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht im Herdweg

Hirschhorn (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (20.5.) auf dem Parkplatz im Herdweg ereignete, den Verursacher sowie Zeugen, die Hinweise geben können.

Zwischen 8 Uhr und 15.45 Uhr wurde ein weißer Ford Fiesta beschädigt, der auf dem Parkplatz einer dort ansässigen Arztpraxis parkte. Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Auto von einem dunklen Fahrzeug, welches links neben dem Ford stand, beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Ford entstand Sachschaden von circa 1000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/93050 melden.

