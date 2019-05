Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Baugeräte im Wert von rund 250.000 Euro von Baustelle gestohlen

Kelsterbach (ots)

Eine Baustelle an der Bundesstraße 40, kurz vor Kelsterbach, geriet in der Nacht zum Dienstag (21.05.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen auf das Gelände ein und entwendeten anschließend Baugeräte im Gesamtwert von rund 250.000 Euro. Darunter sechs Fahrzeuganhänger samt aufgeladener Geräte, eine mobile Tankstelle, mehrere Stromaggregate und einen Kompressor.

Für den Abtransport der Beute müssen die Täter entsprechend mit Transportfahrzeugen ausgestattet gewesen ein.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

