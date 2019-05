Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ladendieb flüchtet

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Mit drei Päckchen Kaffee hat ein bislang noch unbekannter Mann am Montagmittag (20.5.), gegen 12 Uhr, versucht, einen Laden in der Kasinostraße zu verlassen, ohne zu bezahlen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter des Geschäfts beobachtet und am Ausgang angesprochen. Bei dem Versuch den Langfinger festzuhalten, riss der Dieb sich los und flüchtete zu Fuß. Dabei ließ er seinen Rucksack zurück. Der Flüchtende war von schlanker Statur und hatte dunkelblonde Haare. Er war mit einem hellgrauen Kapuzenpullover bekleidet, der einen Reißverschluss und weiße Zugbändel hatte. Zudem trug er eine verwaschene Blue-Jeans und rote Schuhe mit weißen Sohlenrand.

Die Polizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu der beschriebenen Person nehmen die Beamten des 1.Polizereviers unter der Telefonnummer 06151/969-3610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell