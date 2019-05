Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Restaurant

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Montagabend (20.5.), in der Zeit zwischen 19 Uh rund 20.45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht in die Räume eines Restaurants am Mathildenplatz zu gelangen. Der gewaltsame Versuch über ein Kellerfenster in das Gebäude einzusteigen scheiterte glücklicherweise und aus noch nicht bekannten Gründen ließen die Kriminellen von ihrem weiteren Vorhaben ab. Möglicherweise konnten sie dabei beobachtet werden und fühlten sich gestört?

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/969-3610, zu melden.

