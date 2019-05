Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Schwerer Unfall zwischen Erzhausen und Wixhausen

Darmstadt (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag (20.05.2019) musste die Bundesstraße 3 zwischen Erzhausen und Wixhausen voll gesperrt werden. Nach ersten Ermittlungen war eine 62-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto gegen 16.35 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrspur abgekommen und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die 62-jährige Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos wurden ebenfalls verletzt und kamen zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Aktuell dauern die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten noch an. Auch ein Sachverständiger ist hinzugezogen. Die Strecke wird voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden voll gesperrt sein.

