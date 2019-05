Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Autofahrt endet mit 1,15 Promille

Reinheim (ots)

Wegen der fehlenden Beleuchtung fiel einer Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt am frühen Sonntagmorgen (19.05.) ein schwarzes Auto in der Darmstädter Straße auf. In der Wingertstraße hielten die Beamten das Fahrzeug an und stellten bei der anschließenden Kontrolle Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit 1,15 Promille den Verdacht. Der 54-jährige Fahrer musste die Ordnungshüter zur Polizeistation begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde.

Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt im Verkehr eingeleitet.

