Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: VW Golf in der Denkmalstraße verkratzt

1000 Euro Schaden

Fürth (ots)

Durch Lackkratzer an beiden Fahrzeugseiten eines abgestellten VW Golfs, ist ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden. Das dunkelblaue Auto stand zwischen den 16. Mai und dem 17. Mai am Fahrbahnrand der Denkmalstraße.

Wer die Sachbeschädigung beobachtet hat oder Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (DEG) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

