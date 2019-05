Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Navis aus Autos ausgebaut

Alsbach-Hähnlein (ots)

In der Nacht zum Samstag (17.-18.05.) verursachten Diebe einen Gesamtschaden von über 5000 Euro, als sie aus drei Autos Navigationssysteme ausbauten. Bei den "Im Täubchesweg, Im Steingarten und Im Rodacker" abgestellten Fahrzeugen, handelte es sich um einen grauen VW Passat, einen schwarzen Skoda Octavia und einen grauen VW Touran. Über die beschädigten Scheiben drangen die Täter in den Passat und den Octavia ein. Wie die Diebe in den Touran gelangten, ist derzeit noch unklar. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt.

Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben, Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Navis geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (06151/969-0).

