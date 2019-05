Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Rennradfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto gestürzt und zurückgelassen

Zeugen des Vorfalls gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Sonntag (19.05) gegen 14.35 Uhr befuhr eine 33-jährige Rennradfahrerin die Heidelberger Straße in Richtung Darmstadt. Allem Anschein nach wurde die 33-Jährige an einer Ampel vor der Pfungstädter Straße von einem rechts abbiegenden silbernen VW Golf übersehen. Zwischen dem Auto und der Radfahrerin kam es zur Kollision, woraufhin die Frau zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Ungeachtet des Zusammenstoßes setzte der Autofahrer seine Fahrt weiter fort. Bei dem Fahrer könnte es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Von seinem Autokennzeichen konnte bei der Stadtkennung, bestehend aus mehreren Buchstaben, ein "M" abgelesen werden.

Die Polizei in Pfungstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise können unter der Rufnummer 06157-95090 mitgeteilt werden.

Berichterstatter: Polizeihauptkommissar Volz; Polizeistation Pfungstadt

