POL-DA: Michelstadt: Schminkfarbe und mehr im "Stadtgarten" vergessen/ 250 Euro Schaden

Michelstadt (ots)

Das Vergessen von Schminkfarbe, Pinsel sowie 50 Bildern, worauf geschminkten Kinder abgebildet sind, bedeuten für die Besitzerin einen Verlust von bis zu 250 Euro. Die Erzieherin lud am Samstag (18.5.) Kinder im Stadtgarten an ihren "Mitmach-Stationen" zum Schminken ein. Gegen 14 Uhr baute sie nacheinander die Stände ab und ließ für mehrere Minuten die Utensilien auf einer Bank an der Stadtmauer unbeaufsichtigt zurück. Als sie ihre Gegenstände weiter verladen wollte, waren sie nicht mehr vor Ort.

Von drei Frauen und einem Mann, deren Personalien noch nicht bekannt sind, habe sie den Hinweis auf eine Frau erhalten, die mit einem Kinderwagen und zwei weiteren Kindern im Garten unterwegs war und die Schminksachen an sich genommen haben soll.

Die Frau soll häufiger in der Michelstädter Innenstadt gesehen worden sein. Es soll sich um eine ausländisch aussehende Frau handeln.

Die Polizei (DEG) ermittelt wegen Diebstahls und sucht die Zeugen, die die Frau mit den Kindern gesehen haben und solche, die ebenfalls Hinweise geben können. Telefonisch sind die ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06062 / 9530 zu erreichen.

