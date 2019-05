Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 28- Jähriger durch Schläge und Tritte verletzt

Polizei nimmt fünf Tatverdächtige fest

Darmstadt (ots)

Fünf junge Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren werden sich nach ihrer Festnahme in der Nacht zum Sonntag (18.-19.5.) wegen des Verdachtes des Straßenraubes zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 0.30 sollen die Beschuldigten einen 28 Jahre alten Mann auf dem Bahnhofsvorplatz zunächst angesprochen und ihn dann mit Tritten und Schlägen attackiert haben. Danach schnappten sie sich seinen Rucksack und suchten zu Fuß das Weite. Infolge der Schläge zog sich der 28-Jährige Prellungen zu, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Zeugen hatten den Vorfall beobachten können und umgehend die Polizei alarmiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung erfolgte die Festnahme der Flüchtenden noch in Tatortnähe sowie die Sicherstellung des Rucksackes. Dieser wurde im Rahmen der Suche ebenfalls unweit des Bahnhofes, im Bereich eines Restaurants, aufgefunden. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat sowie den einzelnen Tatbeteiligungen der Festgenommenen dauern derzeit hat. Diese hat die Kriminalpolizei in Darmstadt übernommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten des Kommissariats 35 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

