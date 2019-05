Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Auto "Am Drachenfeld" aufgebrochen

Erbach (ots)

Eine im Auto liegengelassene Geldbörse haben Kriminelle am Sonntag (19.5.) in der Straße "Am Drachenfeld"/ Bereich Obere Marktstraße erbeuten können. Ein Fenster des abgestellten Daimler Chrysler, PT Cruiser, wurde für den Diebstahl zwischen 13.45 Uhr und 17 Uhr eingeschlagen. Mit der Geldbörse sind neben 35 Euro auch persönliche Dokumente weggekommen.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo (K 21/ 22) in Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

