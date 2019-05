Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: 18-Jähriger bei versuchtem Diebstahl von Wahlplakaten ertappt

Darmstadt (ots)

Ein 18-Jähriger wird sich nach seiner Festnahme am frühen Montagmorgen (20.5.) in einem Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls von Wahlplakaten zukünftig verantworten müssen. Gegen 1.30 Uhr hatte eine Streife den 18-jährigen Seeheimer beim Hinaufklettern einer Laterne, und dem Versuch dort Wahlplakate abzuhängen, ertappt sowie weitere Plakate in seinem Fahrradanhänger sichergestellt. Der junge Mann musste die Beamten mit zur Wache begleiten. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte nach Hause entlassen.

