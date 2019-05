Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Autoscheiben eingeschlagen und Werkzeug erbeutet

Groß-Zimmern (ots)

Auf circa 3000 Euro teures Werkzeug sahen es Diebe in der Nacht zum Samstag (17.-18.05.) ab. Das Werkzeug, darunter auch ein Flex Winkelschleifer von Hilti, befand sich in einem weißen Ford Transit, der in der Gutenbergstraße geparkt war. Über die eingeschlagene Heck- und Seitenscheibe gelangten die Täter in den Kleinbus und verursachten dadurch einen zusätzlichen Schaden von etwa 3000 Euro.

Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Werkzeugs geben können (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell