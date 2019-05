Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Roter Motorroller "430RKH" gestohlen

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Rollers geben?

Ober-Ramstadt (ots)

Von einem Innenhof in der Darmstädter Straße entwendeten Diebe in der Nacht zum Sonntag (19.05.) einen roten Motorroller der Marke Jack Fox. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen "430RKH" angebracht. Wie die Täter das rund 400 Euro teure Zweirad stehlen konnten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt können Hinweise zu der Tat oder den Tätern sowie zum Verbleib des Motorrollers mitgeteilt werden (06154/6330-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell