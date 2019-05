Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Werkzeuge aus zwei aufgebrochenen Fahrzeugen gestohlen

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Montag (20.05.) hatten es Kriminelle auf einen VW Caddy und einen Mercedes Sprinter in der Rüsselsheimer Straße abgesehen. Gegen 5.30 Uhr am frühen Morgen bemerkten Zeugen, dass bislang noch unbekannte Täter an beiden Fahrzeugen die Scheibe der seitlichen Schiebetür eingeschlagen hatten, um in den Innenraum zu gelangen. Hieraus entwendeten sie die hier zurückgelassenen Werkzeuge sowie eine Presse. Beide Fahrzeuge waren seit 20 Uhr am Vorabend auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 161 abgestellt. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

