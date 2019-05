Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 45-Jährige von Unbekannten sexuell belästigt/ Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nach der sexuellen Belästigung einer 45 Jahre alten Frau sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt für den Fortgang der Ermittlungen Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben können. Am Sonntagabend (19.5.) gegen 21.30 Uhr sollen zwei noch unbekannte Männer die 45-Jährige in der Klappacher Straße und dort im Bereich des Waldparkplatzes sexuell bedrängt haben. Als die Männer sie ansprachen und dann am Oberkörper unsittlich berührten, flüchtete die 45-Jährige und verständigte im Anschluss die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das unbekannte Duo wird als etwa 28 bis 30 Jahre alt beschrieben. Beide Männer sollen eine schlanke Statur sowie dunkle Haare haben. Auch waren sie zum Zeitpunkt der Flucht dunkel bekleidet.

Die Beamten des Kommissariats 10 sind mit dem Fall betraut und nehmen alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. Wer die Flüchtenden gesehen hat, Angaben zu den Identitäten oder dem Vorfall insgesamt machen kann, wird gebeten sich zu melden.

