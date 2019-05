Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Auto gerät in Flammen

Weiterstadt (ots)

Am Sonntag (19.05.) gegen 4.25 Uhr geriet ein schwarzer Dodge in Flammen. Das Auto stand bereits seit längerer Zeit wegen eines Motorschadens unter einem Carport in der Straße "Am Blindgraben". Die örtliche Feuerwehr löschte gegen kurz vor 5 Uhr den Brand. Durch das Feuer wurden zudem eine angrenzende Hauswand sowie ein daneben parkendes Auto beschädigt. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt prüft, was den Brand ausgelöst haben könnte.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der 06151/969-0 bei den Ermittlern zu melden.

